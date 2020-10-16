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Gündem Kadir Şeker tahliye mi edilecek?
Gündem

Kadir Şeker tahliye mi edilecek?

Kadir Şeker tahliye mi olacak? Kadir Şeker cezası son dakika gelişmesi. Konya'da sevgilisi Özgür Duran’ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp etmesini engellemek için Özgür Duran’ın ölümüne neden olduğu ileri sürülen Kadir Şeker’e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu karara Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karara itiraz geldi. Peki Kadir Şeker tahliye mi edilecek? Kadir Şeker cezaevinden çıkacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:32:00 - 2020-10-16 17:36:11
Kadir Şeker tahliye mi edilecek?

Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası 20 yaşındaki Kadir Şeker, “Yine olsa yine yardım ederdim” demişti. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek. Kadir Şeker’in cezaevinde yatıp yatmayacağı bu itiraz sonucunda belli olacak. Kadir Şeker'in 12 yıl 6 ay cezaya çarptırılmasına kamuoyundan büyük tepki gelmişti.

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