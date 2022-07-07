Kadir Şeker tahliye mi edildi? Kadir Şeker serbest mi?
Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin merak ettiği Kadir Şeker davasında önemli bir karar verildi. 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in tahliyesine ilişkin avukatlardan önemli bir adım gelmişti. Avukatının itirazı sonuçlandı. Peki Kadir Şeker tahliye mi edildi? Kadir Şeker serbest mi?
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen ceza bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılınca, avukatları karara itiraz etmişti. Gelen son dakika haberine göre, avukatların itirazı kabul edildi ve Kadir Şeker tahliye edildi.