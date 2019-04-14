Kadir İnanır’ın oynadığı “Kapı” filminin Avrupa galası Stockholm’de yapıldı

Kadir İnanır’ın oynadığı “Kapı” filminin İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan Avrupa galası, büyük ilgi gördü. Filmin gerçek bir dramı anlattığına değinen İnanır, “Sizin birikiminiz, geçmişiniz, üstün bir emekle perdeye aktarıldı” dedi.

Kadir İnanır’ın 7 yıl aradan sonra oynadığı “Kapı” filminin Avrupa galası İsveç’in başkenti Stockholm’de yapıldı. Başrolünü Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in paylaştığı film Güneydoğulu bir Süryani ailenin dramını anlatan filmin galası büyük ilgi gördü. Kariyerinin 50’yıldönümü ve 190’ıncı filmini çeviren usta oyuncu, film gösteriminden önce yaptığı konuşmada, “Fırsat buldukça tarihe tanıklık eden, insanların çektikleri acıları, hasretleri, özlemleri anlatan hikâyeler geldikçe film yapmaya devam edeceğim” dedi. Filmin gerçek acıları aktardığını aktaran İnanır, “Sizin birikiminiz, geçmişiniz, üstün bir emekle perdeye aktarıldı. Ticari bir yanı asla yok ama evrensel sinema değerlerini içeren müthiş bir film izleyeceksiniz” ifadelerini koşullandı.

Kapı filminin kadrosunda Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban yer alıyor.