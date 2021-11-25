Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı
Denizli'de rahatsızlanan ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıktı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat edilen İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan İnanır, bugün normal servise geçti.
Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalması bekleniyor.