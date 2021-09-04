Kadir Has Üniversitesi'nden 1 öğretim üyesi alımı
Yayınlanan duyuruya göre, Kadir Has Üniversitesi 1 kişilik öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.
Üniversiteler yeni kadrolara alım yapmaya devam ederken, bir öğretim üyesi alımı duyurusu da Kadir Has Üniversitesi'nden geldi. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'den yapılan duyuruya göre Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alımı yapılacağı açıklandı. Adaylar başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten sonraki 15 gün içerisinde yapabilecek.
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