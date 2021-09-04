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Ekonomi Kadir Has Üniversitesi'nden 1 öğretim üyesi alımı
Ekonomi

Kadir Has Üniversitesi'nden 1 öğretim üyesi alımı

Yayınlanan duyuruya göre, Kadir Has Üniversitesi 1 kişilik öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 13:50:00 -
Kadir Has Üniversitesi'nden 1 öğretim üyesi alımı

Üniversiteler yeni kadrolara alım yapmaya devam ederken, bir öğretim üyesi alımı duyurusu da Kadir Has Üniversitesi'nden geldi. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'den yapılan duyuruya göre Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alımı yapılacağı açıklandı. Adaylar başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten sonraki 15 gün içerisinde yapabilecek.

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