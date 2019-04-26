Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orta Okullar Futbol Turnuvasında Kadir Has Orta Okulu şampiyon oldu.

64 okulun katılımı ile yapılan Orta Okullar futbol turnuvasında rakiplerini tek tek geçen Kadir Has Orta Okulu final maçında Mustafa Kemal Paşa Orta Okulunu 4-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı. Üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Kadir Has Orta Okuluna kupanı ve madalyasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar takdim etti.