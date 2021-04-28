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Yaşam Kadir gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ne zaman hangi gün?
Yaşam

Kadir gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ne zaman hangi gün?

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen mübarek Kadir gecesi ile ilgili aramalar hız kazandı. Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği de belli oldu. Peki, Kadir gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:47:00 -
Kadir gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ne zaman hangi gün?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nin bu yıl ne zaman olduğu, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir gecesi ne zaman hangi gün?

Diyanet, her yıl yayınladığı dini günler takvimi içerisinde yıl içerisindeki önemli dini günlerin tarihlerini paylaşılıyor. İslam alemi açısından önemli günler arasında bulunan Kadir Gecesi de bu takvimde yerini almıştı.

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazana ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olacak.

Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

 

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