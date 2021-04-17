Ramazan ayı için büyük coşku yaşayan İslam alemi, Kadir gecesinin hangi gün olduğunu araştırıyor. Peki, Kadir gecesine kaç gün kaldı?

Kadir gecesine kaç gün kaldı?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak belirtilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek.

Kadir gecesinin önemi nedir?

Kadir Gecesinin önemini en iyi anlatan Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi’dir. Kadir Suresi’nin Türkçe meali şu şekilde;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

“Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”