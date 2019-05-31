Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik iftar

İzmir Valiliği, İzmir İl Müftülüğü ve MÜSİAD İzmir Şubesi’nin ortak organizasyonuyla Kadir Gecesi’nde “Seccadeni Al, Konak Camii’ne Gel” çağrısıyla Konak Meydanı’nda halka açık program düzenlenecek. Bu akşam saat 20.35’te Konak Meydanı’nda yapılacak Kadir Gecesi programında birbirinden güzel faaliyetler katılımcıları bekliyor.

Kadir Gecesi’nin önemine değinen ve programla ilgili bilgi veren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi: “Rahmet ve mağfiret iklimi olan Ramazân-ı Şerîf’in son günlerini idrâk ediyoruz. Misafir olduğumuz bu son günlerde Kadir Gecesi öyle bir gece ki bir ömre bedeldir. Kur’ân-ı Kerim’de bu gece için bin aydan daha hayırlı olduğu buyruluyor. Rabbimiz bizden bu geceyi dolu dolu geçirmemizi bekliyor. ’Müminler ancak kardeştirler’ ilahi fermanınca yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir kardeşler topluluğu olarak, Kadir Gecesi’nin feyiz ve bereketinden nasiplenmek amacıyla biz de MÜSİAD İzmir üyelerimizin destekleri ile binlerce kişinin katılacağı iftar sofraları kuracağız.”

"10 bin kişiyi bekliyoruz"

Bilal Saygılı, “Tüm İzmir halkına bu mübarek gecede ’Seccadeni Al, Konak Camii’ne Gel’ çağrısı yaptık. İzmir’de geleneksel hale gelen Kadir Gecesi programına heyecanla hazırlanıyoruz. Konak Camii çevresi ve Konak Meydanı’nda yapacağımız iftar organizasyonuna yaklaşık 10 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. MÜSİAD ailesi olarak bu hayra, berekete ortak olmak istedik ve bu programın içerisinde yer aldık. Bundan dolayı Rabbimize hamdediyoruz. Programda hafızlar bize Kur’ân ziyafeti verecek ve ilahiler seslendirecek, hocalar dini sohbetleri ile bu gecenin anlam ve önemini anlatacak ve dualar yapacak. Yatsı namazının ardından teravih namazını yine hep birlikte kılacağız. Kadir Gecesi’nin İzmir’de dolu dolu ihya edileceği bir program olacak. Tüm halkımız davetlidir. Kadir Gecesi’nde herkesi Konak Meydanı’na bekliyoruz. Gelin dualarımızı birlikte yapalım” dedi.