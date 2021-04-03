Kadir gecesi ne zaman 2021?
Kadir Gecesi 2021 ne zaman? Sorusu merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla Kadir Gecesi hangi gün? Soruları da sıklaştı. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021 yılında hangi tarihe geliyor?
Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir gecesini ilerleyen günlerde idrak edeceğiz. Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi'nde ibadetlerini gerçekleştirecek ve dualar edecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Kadir gecesi ne zaman 2021?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek.