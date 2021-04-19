Ramazan ayı ibadetlerle devam ederken, Kadir Gecesi araştırmaları da arttı. En hayırlı gece Kadir Gecesine az kaldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün, Ramazan ayının kaçına denk geliyor?

Kadir gecesi hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

Kadir gecesinin önemi

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.