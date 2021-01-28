Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir gecesini ilerleyen günlerde idrak edeceğiz. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi ile hangi güne denk geliyor?

Kadir gecesi 2021 ne zaman?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.