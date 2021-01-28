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Yaşam Kadir gecesi 2021 ne zaman?
Yaşam

Kadir gecesi 2021 ne zaman?

Kadir gecesi 2021 ne zaman? Müslümanlar için en mübarek günlerden olan 2021 Kadir Gecesi ne zaman? Yılın en önemli zamanlarından birisi olan Kadir Gecesi’nin en önemli özelliği ise edilen tüm duaların kabul olması niyetiyle ibadet edilir. Peki. 2021 yılında Kadir gecesi hangi tarihte?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:23:00 -
Kadir gecesi 2021 ne zaman?

Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir gecesini ilerleyen günlerde idrak edeceğiz. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi ile hangi güne denk geliyor?

Kadir gecesi 2021 ne zaman?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

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