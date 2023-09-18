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Siyaset Kadir Canpolat açıkladı: Osmanlı Ocaklarından HDP’yi bitirme formülü
Siyaset

Kadir Canpolat açıkladı: Osmanlı Ocaklarından HDP’yi bitirme formülü

Yeniakit Publisher
2023-09-18 12:33:00 -
Kadir Canpolat açıkladı: Osmanlı Ocaklarından HDP’yi bitirme formülü

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Biz HDP seçmeninin tamamına talibiz, HDP’yi bitireceğiz inşallah" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Canpolat, "Din, dil, ırk fark etmeksizin herkes Osmanlı Ocaklarına ve Ocak Partisi'ne gelebilir mi?" sorusuna "Bizim çatımız ve kapımız herkese açıktır. Burası çatı, Ocak Partisi çatısıdır. Herkesi barındırır. Ocak hanedir, ocak muhabbettir, sılayı rahimdir, el alan el veren yerdir. Kimseyi günahından dolayı ötekileştirmez, sorgulamaz, kimseye itici davranmaz. Kimseye tepeden bakmaz, herkesi kucaklar. Ocak yuvadır. Ebedi yurdumun üstünde tüten en son ocak bu ocaktır. O yüzden bu ocağa herkes gelebilir. Kapımız herkese açık, niyetini düzgün tutan, kalbini ferah tutan bize düşman gözüyle bakmayan herkes gelebilir" cevabını verdi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi’nin kapısının terör örgütleri dışında herkese açık olduğunu vurgulayan Canpolat, "Devlet devletle ilişkisini sürdürür. Biz bugün bir milletiz, Alevisi ile Kürdü ile Türk’ü ile biz milletiz. PKK terör örgütünü devletimiz muhatap alamaz. Sen haklarını terör örgütü üzerinden isteyemezsin, istersen sen o yola girmiş olursun. Benim sağ elim Türk’se sol elim Kürt. Bedenim Alevi olabilir, başım Türk olabilir. Ben bu vatanın evladıyım. Biz sorunlarımızı beraber çözeceğiz. Bu ayrımı yapmayan herkes Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi'ne gelebilir" diye konuştu.

Canpolat, şöyle devam etti:

"Kürt sorunu varsa HDP’de var. Atatürk sorunu varsa CHP’de var. Türkiye’de bir Kürt sorunu var mı? Bak bizde yok. Aramızda Kürt var, Atatürkçü var, Abdülhamitçi var. Biz bir milletiz. Ayrımı yapan insanlar da azımsanmayacak derecede. Türkiye’de eğer bir Kürt sorunu varsa bunu yapan HDP’dir. Hemen hemen her siyasi partide Kürt kökenli vatandaşlarımız var, bu çok milli bir duruştur. Olması gereken bir iştir. Fakat HDP'de neden Kürtlerin ve Türklerin sayısı çok az? HDP'yi Kürtler yönetmiş olsa Türk kardeşlerine HDP'de siyaset yapma imkanı sağlamaz m? Türklerin yönettiği partilerde Kürtler çok rahat görev alabiliyorken HDP neden başta Türklere sonra Kürtlere siyasi alan açmıyor? Herkesi bunu düşünmeye davet ediyorum. HDP’de Kürt sorunu var, çünkü Kürt yok" ifadelerini kullandı.

Canpolat, "Biz HDP’nin seçmeninin tamamına talibiz, HDP’yi bitireceğiz inşallah. HDP’nin yapamadığı her şeyi biz yaparız. HDP’nin yapamadığı kardeşliği biz sağlarız. HDP’nin veremeyeceği reformu biz verebiliriz. O yüzden HDP bitecek" açıklamalarında bulundu.
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