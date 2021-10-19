Kadınların yaptığı salçalar Avrupa yolunda

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 11 girişimci kadın, kurdukları kooperatif ile ürettikleri salçaları ihraç ederek Avrupa sofralarını tatlandırıyor.

Domatesiyle ünlü Ayaş'ta kendi tarlalarının mahsulüyle ev salçası yapan kadınlar, iç piyasanın yanı sıra Almanya ve Hollanda pazarına açıldı.

Gelecek yıl tamamen organik tarımla domates üretimine geçmeyi planlayan kadın girişimciler, bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlamak, bir yandan kadınların çalışma hayatındaki yerini artırmak, diğer yandan da dünya mutfaklarını ev yapımı salçalarla lezzetlendirmek istiyor.

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, yaptığı açıklamada, kadınların tarlada üretimin her alanında çalıştığını belirterek, zamanla bu emeği daha etkin nasıl kullanabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Bir süre sonra çeşitli yerlerden kooperatif kurarak üretime daha fazla değer katabilecekleri yönünde fikir birliğine vardıklarını anlatan Varol, "Bu fikri olgunlaştırdık 11 kadın çiftçiyle kooperatifimizi kurduk. Tarlada çalışan bizler, söz sahibi olalım, kendimize ait bir kuruluş üzerinden çalışma yapalım ve kendi ekonomik özgürlüğümüzü kazanalım istedik. Aynı zamanda da köyümüzün ve bölgemizin daha çok kalkınmasını amaçladık." diye konuştu.

Varol, bölgelerinde üretilen domateslerle ev yapımı salça yapmak için yola çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kooperatifimizin ilk projesi olarak, kendi yetiştirdiğimiz Ayaş domateslerinden yöresel ev salçası yapmak için tesisimizi kurduk. Şu andaki üretimimizin tamamı kooperatif ortaklarının kendi tarlalarından elde edilen domateslerle yapılıyor, ancak yetmediği zaman Ayaş çiftçisinden temin ediyoruz. Fabrikamızın yaklaşık 150 ton domates salçası yapabilme üretim kapasitesi var ama biz bunun tamamını kullanmadık. Piyasaya girdikçe, pazarı geliştirdikçe üretimimizi de artırmamak istiyoruz. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 90 ton salça üretimimiz olacak."