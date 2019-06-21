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Kadınların ürünleri büyük marketlerin raflarını süsleyecek

Adana’da kadınların iş hayatına atılmaları, sosyal ve kültürel açıdan geliştirilmeleri için kurulan kadın kooperatifleri, İl Ticaret Müdürlüğü’nce geliştirilen çalışma doğrultusunda üst birlik çatısı altında toplanıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:56
Kadınların ürünleri büyük marketlerin raflarını süsleyecek

Adana’da kadınların iş hayatına atılmaları, sosyal ve kültürel açıdan geliştirilmeleri için kurulan kadın kooperatifleri, İl Ticaret Müdürlüğü’nce geliştirilen çalışma doğrultusunda üst birlik çatısı altında toplanıyor. “7 İlçeden Tüm Türkiye’ye” sloganıyla başlatılan proje ile kadınların ürettiği ürünler, ülke genelindeki büyük marketlerdeki raflarda alıcıya ulaştırılacak.


Adana’da sosyal, ekonomik ve kültürel yönden dezavantajlı kadınları meslek sahibi haline getirmek, aile bütçelerine katkı sağlamaları için yöresel gıda, el işi ve hediyelik eşya yapımı ve üretiminin öğretildiği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri, satış ve pazarlamanın tek elden yapılabilmesi amacıyla üst birlik altında toplanıyor.


Kadın istihdamına büyük fayda sağlayan kooperatifler, ürettiği ürünlerin pazarlanması konusunda sıkıntı yaşıyor. Adana İl Ticaret Müdürlüğü’nün “7 İlçeden Tüm Türkiye’ye” sloganıyla başlattığı projeyle, il genelindeki kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler için ülke genelindeki büyük marketlerin rafları tahsis edilecek. Yerel düzeyde ise kadınların ürettiği ürünlerin, kapalı semt pazarları ve satış büfelerinde alıcıyla buluşturulması için gerekli çalışma yapılacak.



Proje tüm Adana’yı kapsıyor


Başta “7 İlçeden Tüm Türkiye’ye” sloganıyla projeye başladıklarını ancak şu an Adana’daki tüm kooperatiflerin projeye dahil edildiğini kaydeden Adana İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, “Kadınların iş gücüne katılımı modern ekonomilerde her açıdan önemlidir. Türkiye’de kadın kooperatifleri 2000’li yılların başlarında kurulmaya başladı ve sosyal kalkınma anlamında çözüm geliştirmede büyük rol oynadı. Bu kooperatiflerde kadınlarımız iş hayatına atılıyor, sosyalleşiyor ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar” diye konuştu.



“Üreten, üretmek isteyen kadınlarımızı bir araya getiriyoruz”


Ticaret Bakanlığı’nın yeni vizyonunda genç, kadın girişimlere, coğrafi işaretli ürünlere ve kooperatifçiliğe büyük önem verdiğini belirten Ekiz, “Biz de İl Ticaret Müdürlüğü olarak, kadın kooperatifçiliği konusunda ciddi anlamda çalışıyoruz. Üreten, üretmek isteyen tüm kadınlarımızı, bir çatı altında bir araya getirerek ürettikleri ürünleri ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.



“Hedefimiz kırsaldaki kadınlara gelir sağlamak”


Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül, hedeflerinin kırsaldaki kadınlara ekonomik gelir sağlamak olduğunu belirterek, “Kınalı Eller’i kurarken, eğitimin önemli olduğunu düşünerek kadınlarımıza hijyen, doğru pişirme teknikleri ve aşçılık kursları verdik. Yakında daha hijyenik koşullarda olacak olan imalathanemizde açılacak ve ürünlerimiz ‘Kınalı Eller’ markasıyla satılacak” şeklinde konuştu.



“Artık ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz”


Kooperatif bünyesindeki üreten kadınlardan Necla Çıra, Kınalı Eller’e katılmak için şehir merkezinden köye taşındığını belirterek, “Artık öz güvenimiz var ve ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Burada öğrendiklerimizle kendi paramızı kazanıyoruz. Gezilere, tiyatrolara gidiyoruz. Bunlar çok güzel şeyler” dedi.


Kooperatifte üretmek ve arkadaşlarıyla bir arada olmak için her gün 20 kilometre yol giden Nermin Topaç ise “Daha önce evden çıkmıyordum. Antideprasan ilaç da kullanıyordum ve sonrasında kooperatifle tanıştım. Burada ürettikçe ilaçlarımdan kurtuldum, hayata tutundum. Biz ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz. Eşlerimizin eline bakmadan, kendi paramızı kazanacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:56
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