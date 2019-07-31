Kadınların kalbini yoran hastalıklar

Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla hastalanıyor. Ekstra bir farkla, kadınlar hastalandıklarında, daha fazla kalplerini yoruyor ve duygusal bir bağ kuruyor.

İşte kadınların kalbini yoran ve direkt olarak etkileyen hastalıklar...

Obezite

Ülkemizdeki kadınların yüzde 30'u bu hastalıkla boğuşuyor. Obezite sadece ülkemizde değil, dünyada ölümlerin en önemli sebebi olan kalp damar sistemi için de çok önemli bir risk faktörü.

Obezite; kalp damar sistemiyle ilgili olarak hipertansiyon, kalp krizi ve diğer damar hastalıklarının gelişmesine neden oluyor. Dolayısıyla kalbi direkt olarak etkiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, obezite olan kadınların, kalp hastalığından ölme riski 4 kat fazladır.

Diyabet

Kandaki şeker düzeyinin yüksek olması damar içindeki koruyucu tabakayı bozarak, damarın yapısını olumsuz yönde etkiliyor ve kireçlenmesine yol açıyor. Damar duvarındaki kireçlenme sonucunda damar sertleşmesi sorunu ortaya çıkıyor.

Bu durumsa kalp yetmezliği hastalığını tetikliyor. Diyabet kadınların kalp hastalığına yakalanma oranı, diğer kadınlara göre 3 kat fazla.

Depresyon

Son zamanlarda stresle birlikte artan depresyon vakaları, kalp gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre, kadınlarda depresyona dayalı kalp sorunları, daha belirgin ve etkin.

Depresyon, günlük stres ve ciddi stresler kalp hastalığı riskini erkeklerde 2,5 kat artırırken bu oran kadınlarda 3,6 kat olarak görülüyor.

Hipertansiyon

Hipertansiyon, damarlar ve dolayısıyla da kalp hastalığını tetikleyen bir hastalık. Bu hastalığa yakalanma sıklığı 55 yaş üstünde kadınlarda çok daha fazla oluyor.

Yapılan araştırmalara göre, hipertansiyonun kalp hastalığına katkısı yüzde 36 olarak hesaplandı. Kadınlarında daha sık yakalandığını göz önünde bulundurursak, hipertansiyon doğrudan kalp hastalığını tetikliyr diyebiliriz.