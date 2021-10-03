Kadınlardan asırlık gelenek

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kadınlar, asırlık gelenekleri arasında yer alan erişteyi imece usulü yaparak yardımlaşmanın en güzel örneğini sergiliyor. Karakoçan ilçesinde Yeni Mahallede oturan bir grup kadın, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ve sofralardan eksik etmedikleri erişteyi hazırlamanın telaşını yaşıyor. Her gün bir evin bahçesinde kurdukları alanda bir yandan eriştelerin hamurunu yoğuran kadınlar, diğer taraftan da kestikleri erişteleri yere serdikleri bezlerin üzerine dizerek kurutuyor. Kurutma işleminin ardından toplanan erişteler, paketlenerek kışlık yemek yapımına hazır hale getiriliyor.

Erişte yapan kadınlardan 50 yaşındaki Havva Özgül, büyüklerinden devraldıkları geleneksel erişte yapımını her yıl sürdürdüklerini söyledi. Mahallelerindeki komşuları ile kış için imece usulü erişte yaptıklarını aktaran Özgül, "Mahallemizde yıllardır çok güzel komşuluklarımız var. Komşuluk hakkımızı devam ettiriyoruz. Kış yaklaştığı için komşularımız ile bir araya geliyoruz. Birbirimize yardım ederek erişte yapıyoruz." dedi. Kendi tarlalarında ürettikleri buğdaylardan elde ettikleri unla yaklaşık 1 ay erişte yapımının sürdüğünü anlatan Özgül, eriştenin hem çorbalık hem de pilav için olduğunu kaydetti. Eledikleri unu yoğurarak hamuru hazırladıklarını anlatan Özgül, "Eriştemizi yapıp seriyoruz. Kuruduktan sonra keserek küçük parçalar haline getiriyoruz. Onu da kuruması için seriyoruz. Küçük kare şeklinde yaptığımız çorba, uzun şekilde kesip kavurduktan sonra yaptığımız erişte ise pilav eriştesidir." ifadelerini kullandı.

Songül Doğan da erişteyi kışın sofralarından eksik etmediklerini aktararak, el birliğiyle kış hazırlığı yapma geleneğini asırlardır devam ettiklerini söyledi.