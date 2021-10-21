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Kadın - Aile Kadınlara turşu yapımı eğitimi verildi
Kadın - Aile

Kadınlara turşu yapımı eğitimi verildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kadın çiftçilere yönelik zeytin salamurası ve turşu yapımı eğitimi verildi

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:48:00 -
Kadınlara turşu yapımı eğitimi verildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kadın çiftçilere yönelik zeytin salamurası ve turşu yapımı eğitimi verildi.

Düziçi İlçe Tarım Müdürlüğü’nün bünyesinde müdürlük bahçesinde kadın çiftçilere yönelik zeytin salamurası ve tursu yapımı konularında eğitim verildi. Gıda Yüksek Mühendisleri Özcan Demirtaş ve Esra Demirtaş tarafından verilen eğitimde kadın çiftçilere zeytin salamurasının ve turşu yapımının püf noktaları uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Turgay İlhan, “Zeytin yetiştiriciliği ilçemiz için önemlidir. Salamura zeytin ve sele zeytinin doğru bir şekilde yapılmasının hem aile ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Programa Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Ünal Çevik, Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Hedef katıldı.

 

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