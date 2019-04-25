Kadınlar voleybolda final serisinin ikinci maçı oynanacak
- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın karşı karşıya gelecek25 Nisan 2019 Perşembe 09:57
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın karşılaşacak.
VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak.
Serinin ilk maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 1-0 önde bulunuyor. Eczacıbaşı VitrA, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde 2-0 öne geçerek büyük avantaj yakalayacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
VakıfBank ise rakibini yenerek seride durumu eşitlemeye çalışacak.
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