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Kadınlar voleybolda final serisinin ikinci maçı oynanacak

- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın karşı karşıya gelecek

25 Nisan 2019 Perşembe 09:57
Kadınlar voleybolda final serisinin ikinci maçı oynanacak


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak.

Serinin ilk maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 1-0 önde bulunuyor. Eczacıbaşı VitrA, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde 2-0 öne geçerek büyük avantaj yakalayacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

VakıfBank ise rakibini yenerek seride durumu eşitlemeye çalışacak.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 09:57
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Vakıfbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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