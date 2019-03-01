Kadınlar sordu, Başkan Çimen cevapladı

Gümüşhane’de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen ‘Kadınlar şehri konuşuyor’ programında kadınlar şehirle ilgili düşünce, soru ve projelerini Belediye Başkanı Ercan Çimen’e sordu.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Münire Şeyhoğlu, programın düzenlenmesindeki amacın tüm kadınları şehrin yönetimine dahil etmek ve şehrin daha yaşanabilir bir kent olması için kadınların katkısını almak olduğunu söyledi.

Şehrin sorunlarına ışık tutmak için toplandıklarını ve kentin sorunlarını konuşurken ortaya koyulacak çözüm önerileriyle çok daha modern, eğitimli ve çok daha güzel bir şehrin kapılarını aralamış olacaklarını ifade eden Şeyhoğlu, “Hayatın kendisini var etmiş olan biz kadınlar için şehrimize hizmet etmenin vatanımıza hizmet etmek olduğunu biliyor ve bu minvalde bize verilecek tüm görevleri de Nene Hatunların torunları olarak layığıyla yerine getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Şeyhoğlu’nun kadınlara “Aklınızdaki tüm soru ve öneriler şehrimiz için yeni bakış açıları oluşturacaktır” sözleriyle seslenerek soru-cevap kısmını başlatmasının ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Ercan Çimen, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan kısaca bahsederek gecelerini gündüze katarak 70 ayrı noktada 120 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Göreve gelirken verdikleri 41 proje sözünün 35’ini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çimen, yaptıkları anket çalışmasında en beğenilen hizmetlerinin Sema Doğan Yaşam Alanı olduğunu, bu minvalde yeni dönemde yeni yapacakları sosyal yaşam alanlarıyla ilgili soruyu cevaplandırdı.

Balyemez konağının oradaki tünelin üzerindeki kısımda ve eski İmam Hatip Lisesinin olduğu alanda yeni yaşam alanları oluşturmanın yanında Karşıyaka Tabiat Parkını da hayata geçireceklerini ifade eden Çimen, “Hayallerimizin bir kısmına ulaştık” dedi.

Kadınların özellikle eğitim, sosyal hayat, kaldırım, yürüyüş yolları, çevre ve turizm alanındaki sorularını cevaplandıran Başkan Çimen, sıfır atık projesiyle ilgili ayrıştırılmış atıkların evlerden alınacağını söyledi.

Şehrin etrafını çevreleyen dağlar nedeniyle Gümüşhane’nin zor bir coğrafya olduğunu hatırlatarak bu zorluğu daha farklı değerlendirmek istediklerini belirten Başkan Çimen, yeni dönemde dağların teleferikle, zippline ile, adrenalin parkıyla şekillendirileceğini, çöp konteynerlerini de yer altına almayı planladıklarını kaydetti.

Turizm alanında en önemli çalışma alanlarının kentin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi olduğunu ve buradaki altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Çimen, yeni dönemde Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinin yayalaştırılacağını, caddelerdeki küp taşların yürüme kolaylığı sağlayacak şekilde değiştirileceğini, yürüyüş yolları ve sosyal alanların artırılacağını söyledi.

Önümüzdeki günlerde yeni projeleri peyderpey açıklayacaklarını kaydeden Başkan Çimen, “Tevazu, samimiyet ve gayretle yeni dönemde de çalışacağız. Bu şehrin insanı başka şehrin insanına imrenmeyecek” dedi.

Sorulan sorular ilgili birimlere iletilmek üzere AK Parti Kadın Kolları Çevre Şehircilik Başkanı Elif Orak tarafından not alındı.