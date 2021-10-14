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Kadın - Aile Kadınlar 'sonbahar depresyonu'na 4 kat daha yatkın
Kadın - Aile

Kadınlar 'sonbahar depresyonu'na 4 kat daha yatkın

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, ”Sonbahar depresyonu açısından kadınlar erkeklere göre nerdeyse dört kat daha fazla risk altındadırlar.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:11:00 -
Kadınlar 'sonbahar depresyonu'na 4 kat daha yatkın

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, ”Sonbahar depresyonu açısından kadınlar erkeklere göre nerdeyse dört kat daha fazla risk altındadırlar. Sonbahar depresyonu her coğrafyada görülebilmekle birlikte kışın gündüz sürelerinde en fazla kısalma olan kuzey ülkelerinde daha sık görülmektedir“ dedi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir sonbahar depresyonuna dair önemli bilgiler verdi. Özdemir, sonbaharda güneş ışınlarının azalması sonucunda vücudumuzda bulunan melatonin hormonunun artması biyolojik saatin bozulmasına, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabildiğini söyleyerek, ”Aynı zamanda yine güneş ışınlarındaki azalma vücudumuzda bulunan serotonin miktarında azalmaya sebep olmakta, bu durum da mevsimsel depresyona yatkınlık oluşturmaktadır. İsteksizlik ve enerji azalması kişinin işlevselliğini bozduğu, belirtilerin iki haftadan uzun sürdüğü durumlarda sonbahar depresyonundan bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Uykusuzluk veya sürekli uyuma isteği, iştahta artma ya da azalma, yorgunluk, enerji azalması, isteksizlik, daha önce keyif veren aktivitelerden keyif alamama, hüzünlü, mutsuz hissetme, dikkat ve konsantrasyonda azalma, cinsel istekte azalma gibi belirtiler görülebilir" diyen Psikiyatrist Özdemir, ”Belirtilerin arttığı, sürekli hale geldiği, günlük yaşamımızı etkilediği durumlarda psikiyatrik destek almak durumun ağırlaşmasının önüne geçecektir. Sonbahar depresyonundan korunmada, açık hava yürüyüşleri gibi düzenli sportif aktiviteler yapmak, gün ışığından daha fazla faydalanmaya çalışmak, uyku düzenimize ve beslenmemize dikkat etmek, bizi rahatlatan aktivitelere, hobilerimize daha fazla zaman ayırmaya çalışmak da faydalı olabilir. Sonbahar depresyonunun tedavisinde, kişi değerlendirilerek; duruma göre ilaç tedavisi, psikoterapi veya iki tedavi yönteminin bir arada kullanılması gibi tedavi seçenekleri uygulanır” şeklinde konuştu.

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