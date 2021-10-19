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Kadın - Aile Kadınlar hayallerini gerçekleştiriyor
Kadın - Aile

Kadınlar hayallerini gerçekleştiriyor

Siirt Belediyesinin düzenlediği kurslara katılan kadınlar, mesleki eğitim hayallerini gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:15:00 -
Kadınlar hayallerini gerçekleştiriyor

Siirt Belediyesinin düzenlediği kurslara katılan kadınlar, mesleki eğitim hayallerini gerçekleştiriyor. Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğünce, Siirt Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğiyle kadınlara yönelik açılan mesleki ve teknik beceri ile hobi kursları yoğun ilgi görüyor.

Kadın Yaşam Merkezi ile Özbel ve Orhan Doğan Parkı Gençlik merkezlerinde 16 alanda ücretsiz açılan kurslara 600'ün üzerinde kadın kayıt yaptırdı.

Siirt Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Murat Özekinci, AA muhabirine, kadınların mesleki eğitim hayalini gerçekleştirmek için belediye olarak kurslar düzenlediklerini söyledi.

Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde düzenlenen kurslarda eğitimlerin 50 usta öğretici tarafından verildiğini ifade eden Özekinci, şunları kaydetti:
"Kentte kadınların hem meslek öğrenmeleri hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilmelerini sağlamak için 2 ay önce açtığımız kurslara yoğun bir katılım var. Dikiş-nakış ve tel kırma kursları yoğun ilgi gördü. Bu kursların yanı sıra yüzme, yabancı dil, işaret dili, robotik kodlama, okuma- yazma, hat sanatı, Osmanlıca, diksiyon, gitar, piyano, resim, plates, zumba, step, aerobik, halk oyunları, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği ve üniversiteye hazırlık eğitimleri de başladı. Desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ediyorum."

 

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