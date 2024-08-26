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Aktüel Kadınlar, Büyükşehir’le Şehrin Doğal Güzelliklerini Görme Fırsatı Buldu
Aktüel

Kadınlar, Büyükşehir’le Şehrin Doğal Güzelliklerini Görme Fırsatı Buldu

Yeniakit Publisher
2024-08-26 18:26:00 -
Kadınlar, Büyükşehir’le Şehrin Doğal Güzelliklerini Görme Fırsatı Buldu

Büyükşehir Belediyesinin en özel projelerinden “Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri” geçtiğimiz hafta sonu yeni katılımcılarla buluştu. Doğanın huzur dolu atmosferiyle keyifli bir gün geçiren kadınlar, unutulmaz anlar yaşadı.

Başkan Fırat Görgel önlüğünde hayata geçirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin en özel projelerinden “Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri” katılımcılarla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılan başvuruların ardından geçtiğimiz hafta sonu doğa gezisi gerçekleştirildi. Doğanın huzur dolu atmosferiyle keyifli bir gün geçiren kadınlar; Ali Kayası’nın büyüleyici manzarasını seyretti, Yeşilgöz’ün berrak sularında ruhunu dinlendirdi ve Menzelet’te tekne turuyla unutulmaz anlar yaşadı. Doğayla iç içe vakit geçirerek moral motivasyonunu artıran kadınlar, sosyalleşme imkânı da buldu. Gezinin çok eğlenceli ve faydalı olduğunu, ayrıca projeden çok memnun kaldıklarını belirten katılımcılar, kadınlara verdiği değer ve destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri’nin haftalık periyotlarla devam edeceği belirtildi.

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