Kadınlar "bu şartlarda" emekli olabiliyor

Türkiye’de emeklilik şartları kadınlar ve erkekler arasında bazı farklılıklar gösteriyor. Emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalı çalışmanın başlangıç tarihi, prim ödenen gün sayısı ve yaş belirleyici kriterler arasında yer almaktadır.

Bu şartlar aranıyor

Kadınlarda emeklilik şartı 01.05.2008 tarihi ve sonrasında sigortalı olan her kadın 58 yaşını doldurmuş ve 7200 prim ödeme sayısını da sağlamış ise emekli olabiliyor.. Ancak 7200 iş günü prim sayısını 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olması gerekir. Kadınlarda emeklilik şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre belirlenmektedir.

Kısmi emeklilik durumu

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için kısmi emeklilik koşullarının başında, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartı mevcut. bu şartlar sağlandığında 50 ile 60 yaş arasında emeklilik yaşına gelindiğinde kısmi emeklilik hakkı kazanılır. Bu tarihten sonra işe başlayan kadınlar için ise 4500 gün prim ödeme gerekmektedir. Kısmi emeklilik, 1999 yılında yapılan düzenleme öncesi 3600 prim günü ve aynı zamanda 15 yıl sigortalı olan kadınların 50 yaş ve üzerinde emekli olması olarak açıklanır.

Gün sayısı hesaplama

Kadınlarda emeklilik gün sayısı çalışmaya başladığı yıla göre hesaplanıyor. Bu kapsamda hem yaş haddi hem işe başlama tarihi hem çalışılan statüye göre kısmi emekli olma şartları değişiklik gösterir. İlk kez Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlamış olan SSK'lı kadınlar 25 yıllık sigortalılıklarını 4500 prim günü doldurmuş ve 58 yaşına gelmiş ise emekli olabiliyor. Fakat Mayıs 2008'den sonra sigortalı olmuş ise prim gününü 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 gün tamamlaması gerekiyor.

Nasıl emekli olacak?

Bir kadının emekli olabilmesi için çalıştığı süre boyunca prim ödemelerini düzenli olarak yapması, belirli bir yaş sınırını geçmesi ve gerekli diğer koşulları sağlaması gerekmektedir. Ülkenin emeklilik sistemi ve yasalarına göre bu koşullar farklılık gösterebilir.

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​İşten uzak kalma ve doğum

Doğum sebebiyle iş hayatından uzak kalan kadınlara her doğum için 720 gün borçlanma hakkı verilir. Üç doğum yapan ve borçlanma hakkına sahip olan sigortalı bir kadın 2.160 gün borçlanma yapabilir. Doğum sebebiyle çalışan kadınlar iş hayatından bir süre uzak kalabilmektedir. Bundan dolayı emekli olmaları için gereken kadınlarda sigorta gün sayısı şartını doldurmakta zorlanabilirler.

Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi yapılan kadınlar için bir hak olduğundan dolayı doğum borçlanması ile kadınlar emeklilik tablosu üzerinde yaşı düşmez. Doğum borçlanması olan kadınların emeklilik gün sayısı eksik olan günleri, doğum sonrasında çalışamadığı süreleri borçlanır.

25 yıl evli kalma durumu

Ev kadınları, eğer isterlerse sigortalılık kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna prim yatırıp ev hanımları emeklilik planı​ dahilinde olabiliyor. Bunun için yapılması gereken 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak ve 3600 prim ödemesini tamamlamak.