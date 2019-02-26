Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'na doğru





ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yarın başlayacak Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde takımların temsilcileri ile oyuncuları, düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, TBF yetkilileri ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların temsilcileri ile oyuncuları katıldı.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın basketbolunu Şanlıurfa'ya taşıyarak, buraya sportif anlamda bir hareket getirmek istediklerini belirtti.

Geçen yıl Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası maçlarının Mardin'de oynandığını hatırlatan Akgün, "Mardin'de dolu tribünlere karşı oynadık. Mardin'de çok güzel bir kadın takımı kuruldu. Mardin ili, kadın basketboluna sahip çıktı. Umarım burada da aynı ses gelir. Bizler bu illerde şehirle bütünleşmek istiyoruz. Tribünleri de dolu görmeyi diliyoruz. Tüm takımlara başarılar dilerim. Hak eden kupayı kazansın." diye konuştu.





- Takım temsilcilerinin açıklamaları





Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, organizasyonun Şanlıurfa'da düzenlenmesinin turnuvaya renk katacağını ifade etti.

Geçen seneden farklı olarak burada bulunmayan takımlar ve meslektaşlarının olduğunu aktaran Yıldızoğlu, şöyle konuştu:

"Değişmeyen tek şey kadın basketbol havuzu. Umarım bu organizasyonla ileride Şanlıurfa'dan bir takımın lige katılması sağlanır. Türkiye'de altyapısıyla sağlıklı büyüyen takımlara ihtiyaç var. Birbirinden değerli 8 takım burada mücadele edecek. Turnuva ortamları her zaman farklı olur. Daha tutkulu takımlar kazanacaklar. Burada herkese keyifli ve eğlenceli bir maç izlettirmek istiyoruz. Umarım sonu da keyifli olur."

Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya ise 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olmasının, Şanlıurfa'nın tanıtımı açısından da kupanın burada düzenlenmesinin büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Yabancı oyuncuların da bu güzel yerleri görmesinin tanıtım açısından önemli olduğunu vurgulayan Akkaya, "30 senedir antrenörlük yapıyorum. Tüm kupalarda yer aldım ve 5 kez final oynadım. Ancak daha önce bu kupayı kazanamadım. Üç maç ve 1 kupa. Bu, herkes için büyük bir şans. Üç maçta kazanacağımız kupa çok kıymetli. Kazanmak için geldik. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Umarım sakatlık olmaz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, organizasyon için TBF'ye teşekkür etti.

İlk defa bu organizasyonun heyecanını yaşayacağını belirten Garnier, "Ancak ben bu tarz organizasyonlara ve mücadelelere alışık biriyim. Kazanmak için buradayız. Tek karşılaşmalı organizasyonlarda maç maç düşünmemiz gerekiyor. İlk maçımız Galatasaray ile ve biz o karşılaşmaya odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Başantrenörü Efe Güven ise Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaliteli maçların izlenmesinin kendileri için önemli olduğunu aktaran Güven, "Yarın çok önemli bir Fenerbahçe karşılaşması var. Kupaya önem veriyoruz. Şehirdeki Galatasaraylılar için de bu turnuva büyük bir fırsat. Kupada bizi yalnız bırakmayacaklardır. Kazanarak yarı final maçına hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan BOTAŞ'ın idari menajeri Gürkan Can, OGM Ormanspor'un genel menajeri Özgür Salman, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Olcay Orak ile takımların oyuncuları da birbirlerine başarılar diledi.

11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek Türkiye Kupası'nda, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, BOTAŞ, OGM Ormanspor, Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final maçları yarın, yarı final karşılaşmaları ise 28 Şubat Perşembe günü yapılacak.