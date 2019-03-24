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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe: 68 - Beşiktaş: 57

24 Mart 2019 Pazar 17:53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Plum 12, Birsel Vardarlı Demirmen 14, Tuğçe Canıtez 18, Vaughn 12, Verameyenka 4, Ayşe Cora, Esra Ural Topuz, Özge Yavaş 3, Tilbe Şenyürek, Hartley 5

Beşiktaş: Epoupa 10, Esra Erden Atacan 9, Mitchell 15, Akhator 16, Bahar Çağlar 4, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 18-13

Devre: 40-34

3. Periyot: 59-52


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-57 yendi.

Sarı-lacivertliler, ligdeki 19. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 10. kez mağlup oldu.

Derbi mücadelesi karşılıklı basketlerle başlarken pota altından sayılar bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Dengeli geçen periyotta dış atışlarda isabetler bulan Beşiktaş'a Özge Yavaş ve Vaughn'un basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, birinci çeyreği 18-13 üstün tamamladı.

İkinci periyodun ilk dakikaları üç sayılık basketlere sahne olurken boyalı alanı iyi savunan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 16. dakikaya 27-25 önde girdi. Ev sahibi takım, zaman zaman top kayıpları yapsa da kısa oyuncularıyla skor üreterek devreyi 40-34 önde kapattı.

İkinci yarıya Epoupa ve Akhator'un basketleriyle 6-0'lık seri yakalayarak başlayan Beşiktaş, 22. dakikada beraberliği sağladı: 40-40. Tuğçe Canıtez, Birsel Vardarlı Demirmen ve Plum ile üç sayılık basketler kaydederek skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Fenerbahçe, derbide son periyoda 7 sayı farkla (59-52) üstün gitti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Beşiktaş, Mitchell'la hücumda skor üretmeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Periyot boyunca takımlar sayı bulmakta zorlanırken Fenerbahçe, maçın son 1 dakikasına 65-57 önde girdi. Son anlarda Tuğçe Canıtez'le üç sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, derbi mücadelesini 11 sayı farkla 68-57 kazandı.


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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:53
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