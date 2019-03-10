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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol: 64 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 71

10 Mart 2019 Pazar 16:51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yücel Çilingir, Uygar Kurt, Nazlı Çisil Güngör

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner, Kim Mestdagh, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 13, Sevgi Uzun 1, Meltem Avcı, Iagupova 11, Naumenko 20, Gueye 19

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil 5, Melis Talay 3, Emel Ecem Güler, Dürdane Gülşah Gümüşay 2, Petronyte 19, Anderson 8, Cado 15, Walker 15

1. Periyot: 17-8

Devre: 35-36

3. Periyot: 49-48


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol'u 71-64 mağlup etti.

Çukurova Basketbol bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisi aldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:51
  1. Çukurova Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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