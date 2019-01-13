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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İstanbul Üniversitesi: 48 - BOTAŞ: 81

13 Ocak 2019 Pazar 18:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Abdullah Koputan, Nihat Çetin, İsmail Bindir

İstanbul Üniversitesi: Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 7, Eylül Minez, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez, Yasemin Güneş 10, Fall, Watkins 7, Hande Güven 10, İlayda Güner, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 17, Aylin Darınç 1, Hatice Pelin Gülçelik, Erdenay Topçu 2, Işılay Eğin 1, Kübra Erat, Melis Gülcan 8, Cuic 19, Williams 10, Büşra Akbaş 7, Sehernaz Çidal 9, Krivacevic 7

1. Periyot: 14-24

Devre: 26-46

3. Periyot: 39-70


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde BOTAŞ, konuk olduğu İstanbul Üniversitesi'ni 33 sayı farkla yendi: 81-48.

Bu sonuçla BOTAŞ, 10. galibiyetini aldı. İstanbul Üniversitesi ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:04
  1. Basketbol
  2. BOTAŞ
  3. İstanbul Üniversitesi
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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