Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- İstanbul Üniversitesi: 48 - BOTAŞ: 8113 Ocak 2019 Pazar 18:04
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Abdullah Koputan, Nihat Çetin, İsmail Bindir
İstanbul Üniversitesi: Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 7, Eylül Minez, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez, Yasemin Güneş 10, Fall, Watkins 7, Hande Güven 10, İlayda Güner, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6
BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 17, Aylin Darınç 1, Hatice Pelin Gülçelik, Erdenay Topçu 2, Işılay Eğin 1, Kübra Erat, Melis Gülcan 8, Cuic 19, Williams 10, Büşra Akbaş 7, Sehernaz Çidal 9, Krivacevic 7
1. Periyot: 14-24
Devre: 26-46
3. Periyot: 39-70
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde BOTAŞ, konuk olduğu İstanbul Üniversitesi'ni 33 sayı farkla yendi: 81-48.
Bu sonuçla BOTAŞ, 10. galibiyetini aldı. İstanbul Üniversitesi ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
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