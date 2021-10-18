Kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören mahallesindeki kadınlar, devlet desteği ve üretim teşvikleri sayesinde hayvancılık yaparak gelir elde ediyor.

Gün doğumuyla zorlu mesailerine başlayan kadınlar, ev işlerinin yanında süt sağma, hayvan otlatma ve tarla işleriyle meşgul oluyor.

Süt sağma, ot biçme makinesi gibi ekipmanların yanı sıra yem, buğday, arpa gibi devlet desteklerinden ve üretim teşviklerinden faydalanan kadınlar, sattıkları süt, tereyağı gibi ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Besici Birgül Bulut, mahalle muhtarının katkılarıyla devletten destek aldıklarını söyledi.

Köydeki kadınların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Devletimiz makine imkanı sağladı ve ürünlerimizi satıp ailemizin, çocuklarımızın elbise, okul gibi her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Kadın eli değince her şey daha güzel oluyor, yaptığı iş erkeklere göre daha verimli oluyor. Kadınlar olarak tarım ve hayvancılıkta söz sahibi olmak istiyoruz. Bütün kadınlar tarımla ilgilensin. Hayvancılık ve tarım bereketli iş, emek verip her türlü karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz."

Kadın çiftçilerden 3 çocuk annesi Sürat Yıldırım ise eşinin gurbette olduğunu belirterek, köydeki bütün işleri yaptığını anlattı.

Sabah kalkınca hayvanlara yem, saman verip zaman zaman otlatmaya götürdüğünü aktaran Yıldırım, yağ ve peynir satarak geçindiğini dile getirdi.