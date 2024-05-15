Kadının sözleri sosyal medyada viral oldu Türkiye’de yaşayan kimler gitmeli?
Bir sokak röportajına konuşan kadının sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhabirin “Sizce sığınmacılar gitmeli midir?” sorusuna kadının verdiği cevap olay oldu.
Sizce sığınmacılar gitmeli midir? Sorusuna cevap veren kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.
Bu soru üzerine cevap veren kadın, “ Önce ülkemdeki o Yahudiler, sonra 100 yıl önce yerleştirilmiş o Ermeniler o Türk kimliği altında yaşayan onlar, sonrada benim Müslüman kardeşlerim gitmek isterlerse gitsinler, kalmak isterlerse kalsınlar sonuçta onlar Müslüman. Bizim kardeşlerimiz ama önce Yahudiler sonra Ermeniler gitmeli.” İfadelerini kullandı.
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