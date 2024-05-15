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Sosyal Medya Kadının sözleri sosyal medyada viral oldu Türkiye’de yaşayan kimler gitmeli?
Sosyal Medya

Kadının sözleri sosyal medyada viral oldu Türkiye’de yaşayan kimler gitmeli?

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:25:00 -

Bir sokak röportajına konuşan kadının sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhabirin “Sizce sığınmacılar gitmeli midir?” sorusuna kadının verdiği cevap olay oldu.

Sizce sığınmacılar gitmeli midir? Sorusuna cevap veren kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.

Bu soru üzerine cevap veren kadın, “ Önce ülkemdeki o Yahudiler, sonra 100 yıl önce yerleştirilmiş o Ermeniler o Türk kimliği altında yaşayan onlar, sonrada benim Müslüman kardeşlerim gitmek isterlerse gitsinler, kalmak isterlerse kalsınlar sonuçta onlar Müslüman. Bizim kardeşlerimiz ama önce Yahudiler sonra Ermeniler gitmeli.” İfadelerini kullandı.

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Yorumlar

meleknur

BÖYLE BİR CEVABI GÜÇLÜ BAŞÖRTÜLÜ, CAMİ CEMAATİNDEN KİŞİLER GÜÇLÜ BİR DİLLE DİRE GETİREMİYORUZ!

AHMET ARIK

Helal olsun ablama. Bizim yıllarca söylediğimizi çok güzel izah etmiş.
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