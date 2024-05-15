Kadının sözleri sosyal medyada viral oldu Türkiye’de yaşayan kimler gitmeli?

Sizce sığınmacılar gitmeli midir? Sorusuna cevap veren kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.

Bu soru üzerine cevap veren kadın, “ Önce ülkemdeki o Yahudiler, sonra 100 yıl önce yerleştirilmiş o Ermeniler o Türk kimliği altında yaşayan onlar, sonrada benim Müslüman kardeşlerim gitmek isterlerse gitsinler, kalmak isterlerse kalsınlar sonuçta onlar Müslüman. Bizim kardeşlerimiz ama önce Yahudiler sonra Ermeniler gitmeli.” İfadelerini kullandı.

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