Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla, çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle yürüttüğünü belirterek, “Yürütülen bu çalışmalarda bize çerçeveyi sunması ve çalışmalarımıza bir dayanak oluşturması açısından eylem planları önemli bir yere sahiptir. Bu kararlılığın ve iş birliğinin somut örneklerinden birisi olan 2016-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlanmış ve ilimizde de uygulanmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında yapılan bu çalıştayın da ilimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Son dönemde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler göz önünde bulundurularak 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlandığını ve çalışmalarına başlandığını ifade eden Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, “Bu sebeple bugün ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’ kapsamında önümüzdeki 4 yıl boyunca belirlenmiş hedef, strateji, faaliyetler ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu kurum kuruluşlara yönelik bilgi paylaşımında bulunmak; Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Samsun’da 2. kez oluşturulacak İl Eylem Planının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağımız üzerine beraber düşünmek için 3 gün sürecek olan bir çalıştay düzenlemiş bulunmaktayız. İnanıyorum ki bu çalışma neticesinde güzel bir sonuç ortaya çıkacak ve bu çerçevede çalışmalarımız hız kazanacaktır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut tarafından 4. Ulusal Eylem Planı tanıtımı yapıldı. Ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Talay Tacar tarafından 2017-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Sunumun ardından katılımcılar tarafından il eylem planı hazırlık sürecini içeren sunum ve il eylem planı taslağı görüşüldü ve çalışma grupları oluşturuldu.