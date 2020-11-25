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Aktüel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Aktüel

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: - "Kadın emeğinde yaşanan bütün sorunlar ve kadına yönelik şiddet, ekonomik kriz ve salgınla birlikte daha fazla ağırlaştı"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:30:14 -
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

İSTANBUL (AA) - DİSK, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Merkezi önündeki açıklamada, 25 Kasım'da DİSK'li kadınlar olarak taleplerini bir kez daha ifade ettiklerini dile getirdi.

Çerkezoğlu, "Dünyanın her yerindeki işçi kadınlarla ve dünyanın her yerinde, kadın özgürlük mücadelesini veren bütün kız kardeşlerimizle birlikte bu mücadeleyi, sesimizi, sözümüzü büyüteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kadın emeğinde yaşanan bütün sorunlar ve kadına yönelik şiddet, ekonomik kriz ve salgınla birlikte daha fazla ağırlaştı." dedi.

İş yerlerinde kadın istihdamının artırılmasını, istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Çerkezoğlu, kadın işçilerin, erkek işçilerle eşit şartlarda çalıştırılacağı bir çalışma hayatının kurulması gerektiğini söyledi.

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