ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkan Vekili Ayşe Nur Yıldız, il binası önünde yaptığı açıklamada, bir kez daha doğru, adaletli, vicdanlı olanı haykırdıklarını, kadına yönelik şiddetle mücadele gününün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, diğer 364 günde unutulan bir gün olmadığını söyledi.

Bütün mücadeleye rağmen kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini belirten Yıldız, "Kadınlar, çocuklar şiddete uğramaya devam ediyor. 'Şiddet bizim turuncu çizgimizdir" demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." dedi.

Yıldız, AK Parti hükümetinin ve bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

- Muğla

AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, AK Parti İl Başkanlığı binasının önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzak olduğunu söyledi.

Bu eylemin tüm toplumun huzuruna etkileyerek aileyi parçaladığını anlatan Toksöz, "Geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor." ifadesini kullandı.

Toksöz, partilerinin kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele eden, büyük başarılara imza attığını kaydetti.

- Isparta

AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddette başvuranlarla çetin mücadelelerin devam edeceğini söyledi.

Kadınların Allah'ın yarattığı kıymetli bir varlık olduğunu ifade eden Köse, "Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşıdır. Dünya tarihini yazan iki şairden birisidir. AK Parti kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıldır kadının hayatın kaybedilmez bir parçası olduğu inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle sonuna kadar mücadele etmiştir." diye konuştu.

- Burdur

AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı, parti binasında yaptığı açıklamada, tüm çabalara, çığlıklara ve kanunlara rağmen her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddettin devam ettiğini kaydetti.

Bugün yine kadına yönelik şiddeti konuştuklarını, dikkatleri çektiklerini vurgulayan Bağcı, şunları söyledi:



"Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda, bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz."

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