ANKARA (AA) - Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, "Şiddet kadar yaygın ve yıkıcı bir sorun karşısında hem küresel düzlemde hem de çok yönlü örgütlü mücadelenin geliştirilmesi zorunludur." ifadesini kullandı.

Aydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin, tarih boyunca insanlığın temel sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Şiddetin bütün toplumu tehdit eden kötü bir olgu olduğunu vurgulayan Aydın, kadın, çocuk, yaşlıların şiddete karşı koyamadığına dikkati çekti.

Kadına şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde emek örgütlerinin önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Şiddet sadece toplumun bir kesiminin sorunu değildir, olmamıştır. Şiddet kadar yaygın ve yıkıcı bir sorun karşısında hem küresel düzlemde hem de çok yönlü örgütlü mücadelenin geliştirilmesi zorunludur. Emek örgütleri, şiddet bakımından yüksek riskli meslek gruplarının belirlenmesi, farkındalık çalışmaları yürütülmesi, toplu sözleşme görüşmelerine bu konunun dahil edilmesi, uygulamaların izleme ve değerlendirmelerinin yapılması, iş yaşamında kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususlarında kritik kurumlar ve önemli paydaşlardır."

Aydın, kadına şiddetin karşısında durmanın "hayatı savunmak" olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir. Kadına karşı şiddete karşı çıkmak, çocuğa, yaşlılara, yetişkinlere karşı şiddete yani bir bütün olarak şiddet olgusuna karşı çıkmaktır ki bu şiddeti olağan gören zihniyetle mücadeleyi gerektirir. Zihinleri enfekte ederek kuşaktan kuşağa aktarılabilen şiddet virüsüne karşı mücadele bütünsel ele alınmalı ve örgütlü mücadeleyle yürütülmelidir."