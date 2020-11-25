BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Kütahya'da AK Parti Kadın Kolları tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, kadına karşı şiddetle mücadele çağrılarını tüm dünyaya haykırmak için 81 ilde eşzamanlı toplandıklarını belirtti.

Kadın teşkilatları olarak şiddete karşı mücadele edeceklerini aktaran Durmaz, "Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor." ifadesini kullandı.

- Eskişehir ve Çanakkale

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkan Vekili Rabia Şahin, her yıl olduğu gibi bu yıl da şiddetle mücadele çağrılarını yenilediklerini belirtti.

Kadın kolları teşkilatları olarak bir kez daha doğru, daha adaletli ve vicdanlı olanı haykırdıklarını ifade eden Şahin, "Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor." diye konuştu.

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları İl Başkanı Gülsüm Üstün, kadına şiddettin dünyanın her yerinde her geçen gün artarak devam eden bir eğilim haline dönüştüğünü belirtti.

- Balıkesir

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, kadına şiddetin en büyük acizlik ve cahillik olduğunu belirterek, şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmanın çok önem arz ettiğini kaydetti.

Şiddetle çok yönlü bir mücadele verildiğine ve bunun devam ettiğine dikkati çeken Cengiz, "Her türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya duasıyla, 5 milyonu aşan kadın üyemizle AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.

- Bilecek ve Kütahya

Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, şiddete yönelik çok yönlü mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, "Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan da kadına yönelik şiddedin sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmadığına işaret ederek "Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor." ifadesini kullandı.







