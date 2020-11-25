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Aktüel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Aktüel

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:26:29 -
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

VAN (AA) - Van, Hakkari ve Bitlis'te, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenledi.

AK Parti Van İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, canlarını yakan bir sorun olan şiddetle mücadelede çağrılarını tekrarlamak, tüm dünyaya haykırmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını söyledi.

Kadın kolları teşkilatları olarak bir kez daha doğru, adaletli ve vicdanlı olanı haykırdıklarını belirten Duran, tüm çabalara, çığlıklara ve kanunlara rağmen kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini anlattı.

Duran, şöyle devam etti:

"Bu konu, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir.' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendi, her platformda samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürmüştür. Bu sayede kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Hükümetimiz ve bakanlıklarımız şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermiştir."

- Hakkari

AK Parti Hakkari İl Başkanlığındaki toplantıda basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fulya Önal, şiddetin turuncu çizgileri olduğunu aktardı.

Bu çizgiyi aşanlarla çetin mücadelelerinin süreceğini dile getiren Önal, "5 milyonu aşan kadın üyemizle AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bitlis

AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen kadınlar adına basın açıklaması yapan Tanıtım ve Medya Başkanı İrem Güneş, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen devam ettiğini anlattı.

Güneş, açıklamasında şunları kaydetti:

"AK Parti'nin, kadın ve erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele ederek büyük başarılara imza atmıştır."

Bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğine dikkati çeken Güneş, bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapmasının şart olduğunu vurguladı.

Basın açıklamasına AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, Tatvan Kadın Kolları Başkanı Ayşe Altıok, partililer ve kadınlar katıldı.

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