  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadına şiddetle mücadele için dev seferberlik
Aktüel

Kadına şiddetle mücadele için dev seferberlik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele kapsamında yürütülen farkındalık eğitimleriyle bu yıl Türkiye genelinde 75 bin vatandaşa ulaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 21:59:00 -
Kadına şiddetle mücadele için dev seferberlik

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020’de ağırlıklı olarak çevrim içi düzenlenen eğitimlere ise kamu çalışanlarından ev hanımlarına, toplu taşıma araçları şoförlerinden akademisyenlere uzanan farklı kesimlerden 65 bin kişi katıldı. Eğitim programlarıyla şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal farkındalığın oluşturulması ve zihniyet dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor. 2007’den itibaren verilen bu eğitim ve seminerlere bugüne kadar er ve erbaşlar ile farklı kurumlardan kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 2 milyon kişi katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin ve emeklilik işlemleri kısıtlamalarının kald..
Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi
Siyaset

Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, matematik dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in eğitim masraflarını üstlenme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay