Kadına şiddetle mücadele için dev seferberlik

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020’de ağırlıklı olarak çevrim içi düzenlenen eğitimlere ise kamu çalışanlarından ev hanımlarına, toplu taşıma araçları şoförlerinden akademisyenlere uzanan farklı kesimlerden 65 bin kişi katıldı. Eğitim programlarıyla şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal farkındalığın oluşturulması ve zihniyet dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor. 2007’den itibaren verilen bu eğitim ve seminerlere bugüne kadar er ve erbaşlar ile farklı kurumlardan kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 2 milyon kişi katıldı.