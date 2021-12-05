  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadına şiddete dikkat çekmek için yamaç paraşütü uçuşu yaptılar
Kadın - Aile

Kadına şiddete dikkat çekmek için yamaç paraşütü uçuşu yaptılar

Jandarma şiddettin karşısında, kadınların yanında.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 18:31:00 -
Kadına şiddete dikkat çekmek için yamaç paraşütü uçuşu yaptılar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personelleri kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Şiddetin karşısında kadınların yanında" pankartıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

DFG

Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi'ne giden jandarma ekipleri uçuş pistinde "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" çerçevesinde uçuş yapanları, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması konusunda bilgilendirdi. Ardından uçuş pistinde gerekli hazırlıklar yapılarak, kadınlara şiddete karşı farkındalık için hazırlanan yazılı pankart açıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli personel tüm hazırlıklarını yaparak, 'Şiddettin karşısında, kadınların yanında' yazılı pankartla paraşüt uçuşu yaptı. Kadına yönelik şiddetle dikkat çekmek amacıyla açılan pankart Tekirdağ semalarında bir süre dalgalandıktan sonra uçuş sona erdi. Jandarmanın bu jesti kadınlar tarafından büyük takdir topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4-6 yaş çocuklar için alınan 'din eğitimi' kararı laikçileri panikletti!
Eğitim

4-6 yaş çocuklar için alınan 'din eğitimi' kararı laikçileri panikletti!

Milli Eğitim Şurası'nda 4-6 yaş çocuklar için alınan "din, ahlak ve değerler" eğitimi kararı, laikçilerde paniğe sebep oldu. Kararı, Birgün ..
Galatasaray-Altay maçı sonrası Cüneyt Çakır'a tepki
Spor

Galatasaray-Altay maçı sonrası Cüneyt Çakır'a tepki

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Nef Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmaya hake..
Azerbaycan ve Pakistan’a kritik çağrı: Artık tanımaları gerekiyor
Gündem

Azerbaycan ve Pakistan’a kritik çağrı: Artık tanımaları gerekiyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Pakistan ve Azerbaycan'ın artık KKTC'yi tanıması gerektiğini söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay