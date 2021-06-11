Kadına şiddet komisyonunda, CHP'lilerden 'kadın' baro başkanına saygısızlık!

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

'Paralel baro' söylemine tepki

Görüşmelerin soru cevap bölümünde İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Gönül Yıldız, CHP'li komisyon üyesi milletvekillerinin İstanbul 2 No'lu Barosu'nu, "paralel baro" diye nitelendirdiklerini belirterek, "Bizim baromuz, kanunla kurulmuş, tüzel kişilik kazanmıştır. Bu beyanı kullanan vekilimizin beyanını esefle reddediyorum. Biz buraya siyaset yapmak için gelmedik, kadına karşı şiddete çözüm üretmek için geldik. Bu konuyu konuşun. Eğer başka bir mevzunuz varsa Genel Kurul orada." diye tepki gösterdi.

CHP'lilerden 'kadın' baro başkanına saygısızlık

Yıldız’ın, CHP’lilerin ‘paralel baro’ söylemine verdiği tepkiyi eleştiren CHP’li vekiller ‘kadına şiddet’ komisyonunda ‘kadın’ baro başkanına saygısızca tavır sergiledi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Yıldız'ın üslubunun doğru olmadığını, derhal özür dilemesi gerektiğini ifade ettiler.

CHP'li vekiller salonu terk etti

Tekrar söz alan Yıldız, "Ben bir baro başkanıyım ve baromuza 'paralel baro' denilemez." şeklinde karşılık verdi. İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Gönül Yıldız’a sataşan CHP’liler Yıldız’ın söylemini milli iradeye saldırı olarak nitelendirdi.

Yaşanan gerginlik üzerine Taşcıer ve Bankoğlu, Yıldız'ı protesto ederek, komisyon salonundan ayrıldılar.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir sonraki toplantıda da bu saygısızlığa tepkimizi dile getireceğiz.” ifadelerini kullanarak kadın baro başkanına yönelik tutumlarını sürdüreceklerini söyledi.

CHP'li vekil, kadın baro başkanını 'hadsizlik'le suçladı

Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz siyasetçiler olarak siyaseti nerede yapacağımızı paralel baro başkanına soracak değiliz. Düşüncelerimizi de istediğimiz yerde yaparız. Hele ki bu Meclis çatısı altındayken, bize gelip de siyaseti gidin şurada yapın demek hadsizliğin çok başka bir seviyesidir. Kendisi istediği kadar alınabilir ancak, Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun karşı çıkmasına rağmen savunmayı bölmek ve parçalamak için kurulmuş, açılışını AKP-MHP milletvekili ve il başkanlarının yaptığı bir baro, paralel barodur. Siyasete atılmak istiyorsa cübbesini çıkarsın buyursun karşımıza siyasetçi olarak gelsin. Paralel Baro başkanının üslubu, tavrı ve saygısızca sözleri bu baronun kuruluş amacını çok net biçimde ortaya koymuştur.”