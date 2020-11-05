Kadın yükümlülerin hayatı KADEM projesiyle değişti

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da kadın yükümlüler "Hayatımın Denetimi Elimde" projesi kapsamında aldıkları mesleki eğitimin ardından işe girerek yeni hayatlarına "merhaba" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde "Hayatımın Denetimi Elimde" projesi yaşama geçirildi.

Kadın yükümlülerin toplumsal hayata uyum noktasında karşılaştıkları sorunları en aza indirmek amacıyla hazırlanan projede, 24 aylık bir program çerçevesinde istihdam ve eğitim süreci planlandı.

İlk etabı tamamlanan proje kapsamında, KADEM Tekirdağ Temsilciliği tarafından alanında uzman isimler tarafından katılımcılara birçok konuda eğitimler verildi.

Denetimli serbestlik altındaki kadınlar, 11 organize sanayi bölgesi ve 4 ticaret ve sanayi odasıyla görüşülerek uygun işlere yönlendirildi.

Proje sayesinde bugüne kadar tedbir süreci devam eden 8 kadın yükümlü istihdam edildi.

- "Kadınlarımız artık hayata umutla bakıyor"

KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, kamu-sivil toplum iş birliğinde yaşama geçirildiğini söyledi.

Projenin amacının denetimli serbestlikten yararlanan kadın yükümlülerin öncelikle psiko-sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması ve sonrasında istihdama kazandırılması olduğunu ifade eden Şahin, "Kadınlarımızın ekonomik nedenlerle suça yönelmelerinin önüne geçmek ve bu yolla toplumsal fayda üretmek, adalet sistemine katkı sağlamak istedik." dedi.

Şahin, proje kapsamında eğitimlere katılan kadınların yarısının istihdam edildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kadınlar eğitimlere ilk katıldıklarında suratları asık, mutsuzlardı. Bir öğrenilmiş çaresizlik içerisindeydiler. Eğitim sonuna geldiğimizde kadınlarımız, yüzleri gülen, hayata daha umutla bakan, yeniden hayata başlamak üzere olan kişiler durumuna geldi. Kadınlarımızın daha üretken, verimli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, ülkenin geleceğine katkı sunan bireyler haline gelmelerine imkan tanıyabiliriz."

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ise proje sayesinde kadınlara hem sosyal hem de eğitim anlamında katkı sağlandığını dile getirdi.

Kadınlara iş bulmaları noktasında yardım edildiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Diğer yükümlü kadınlarımızın da işe yerleştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. KADEM'in verdiği eğitimler sonunda kadınlara güzel bir iş imkanı sağlanmış oldu. Kadın yükümlüleri tercih etmemizin sebebi; kadınlara ulaşarak aileye ve topluma temas edebileceğimizi düşündük. Hem ekonomik olarak ailelerine destek verecekler, hem kendilerine toplum içinde bir yer edinecekler hem de çocuklarına rol modellik yapacaklar."

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı ise proje ile infazı devam eden kadın yükümlülerin, yeniden suça yönelmesini engelleyerek topluma uyum sağlamalarını amaçladıklarını ifade etti.

Kadın yükümlülere toplumsal uyum noktasında karşılaştıkları sorunları en aza indirmek için yasal haklar, iletişim gibi birçok alanda eğitim verildiğini anlatan Sancı, "Proje sonunda kadınlardan çok olumlu dönüşler aldık. Öncelikle öz güvenlerinin geldiğini gördük. Bunun yanında ev ekonomilerine katkı sağladıkları için çok mutlu oldular." diye konuştu.

- "Hayatımda güzel değişimler oldu, güvenim geldi"

Bir tekstil firmasında aşçı olarak çalışan kadın yükümlü A.K. de aldığı eğitimler sonunda hayatında çok güzel değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Eğitimlerin çok verimli geçtiğini vurgulayan A.K, "İş başvurularına gittiğimiz zaman bize hep farklı bakıyorlardı. KADEM'de aldığımız eğitimlerden sonra artık farklı bakmıyor, saygı gösteriyorlar. KADEM elimizden tuttu ve bizi bir yerlere taşıdı. Hayatımda güzel değişimler oldu. Artık kendime güvenim geldi." ifadelerini kullandı.

A.K, elinden geldiğince işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ben kadınların çalışmasını istiyorum. Çünkü kadınlar ülkeye bağımlı olduğu zaman arka planda kalıyor. Bazı erkekler kadınların kendi kölesi olduğunu düşünüyor. Hayat müşterek. Kadın erkek beraber çalışmalı ve hayatı beraber yaşayıp beraber paylaşmalı. Ben erkek olmadan da yaşayabiliyorum. Üç çocuğumu okuttum, büyüttüm yani her şeyi başarabilirsiniz."

Projeden yararlanan F.T. de eğitimler sonunda iş görüşmeleri yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman iş görüşmelerinde kapılar bize kapalı oluyordu. İşverenler bize kadro açmıyor veya ön yargılı yaklaşıyordu. KADEM bize bu konuda çok büyük destek oldu ve bizi firmalarla tanıştırdı. İş görüşmesine gittiğim zaman bizimle ilgileniyorlar yardımcı oluyorlar. İlla 'bu firmaya gideceksin burada çalışacaksın' zorunluluğu yok. Bu da bizim için çok önemli."



