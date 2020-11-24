  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadın yolcusunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 9,5 yıl hapis istemi
Aktüel

Kadın yolcusunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 9,5 yıl hapis istemi

Minibüs sürücüsü hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:55:34 -
Kadın yolcusunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 9,5 yıl hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Topkapı'ya gitmek için minibüse binen bir kadını aracından indirmeyerek telefon numarasını istediği iddia edilen minibüs şoförü hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Nodira M'nin 28 Temmuz 2020'de Topkapı'ya gitmek için sanık İzzet A'nın kullandığı minibüse bindiği anlatıldı.

Minibüsle bir süre kendi güzergahında ilerleyen sanığın daha sonra Esenler'deki otogara vardığı ve burada araç içerisinde sadece müştekinin kaldığına yer verilen iddianamede, müştekinin Topkapı'ya gideceğini ve kendisini neden otogara götürdüğünü sorması üzerine sanığın, "Ben seni yanlış anladım, seni yanlış getirdim, yol paranı geri veririm, ben seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm" dediği aktarıldı.

Minibüsün hareket etmesi üzerine sanığın müştekiyle konuşmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, konuşmadan rahatsız olan müştekinin sanığa minibüsten inmek istediği söylediği kaydedildi.

Müşteki Nodira M'nin evli olduğunu söylediği İzzet A'nın ısrarla telefon numarasını istediği ve kapıyı açmayarak müştekinin inmesini engellediği anlatılan iddianamede, telefon numarasını alan sanığın daha sonra müştekiye mesaj gönderdiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İzzet A, yanlış minibüse binen müştekinin ücretini iade ederek başka bir minibüse bindirdiğini savunarak, sonrasında ise bilmediği bir numaranın kendisini aradığını önesürdü. Bunun üzerine söz konusu numaraya, "siz kimsiniz, beni aramışsınız, tekrar arar mısınız ? " şeklinde mesaj gönderdiğini anlatarn İzzet A, suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, sanık İzzet A. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık İzzet A, ilerleyen günlerde iddianamenin kabul edildiği Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular
Gündem

Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular

Almanya'ya ait fırkateynin Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan E..
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay