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Kadın voleybolcular yarı finalde

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:22
Kadın voleybolcular yarı finalde


ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen final etabında milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-21, 25-15 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden milliler, 2'de 2 yaparak grubunu ilk sırada tamamladı.

Uluslar Ligi'nde üst üste iki yıldır finallere yükselmeyi başaran milli takım, dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı.

A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi, yarın oynanacak ABD-Brezilya karşılaşmasının ardından belli olacak.

Milliler, yarı final karşılaşmasını 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00'da oynayacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:22
  1. 2019 FIVB Uluslar Ligi
  2. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  3. final etabı
  4. İtalya
  5. Türkiye Voleybol Federasyonu
  6. Voleybol
  7. yarı final

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