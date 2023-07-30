Kadın voleybol takımının şampiyonluğunda ortalığı ayağa kaldıranlar nerede? İşte altın kızlarımızın başarısı
Aralarında eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'un da olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya şampiyonu olmasıyla ortalığı ayağa kaldıranlar, 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda da 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanan aralarında başörtülülerin de olduğu kızlarımızın başarısına sevinemediler.
3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türk gençleri, 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda da 1 altın ve 3 gümüş madalyayı hak ederek tarihi bir başarıya imza attı.
89 ülkeden 348 öğrencinin katıldığı 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı ile İsveç’in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda elde ettiğimiz başarı basında, sosyal medyada ve kamuoyunda yeterli ilgiyi görmedi.
Neredesiniz kadın hakkı çığırtkanları!
Aralarında eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'un da bulunduğu, bir oyundan ibaret voleybol turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya birincisi olmasından sonra inananları hedef alarak yaygara koparanların, genç kızlarımızın bilim yarışında elde ettiği gururlandıran başarısı karşısında sessizliğe bürünmesi, gerçek yüzlerini de ortaya çıkardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt umursamazlığı! Eşcinsel sapkın hala Milli Takım'da