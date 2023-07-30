  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyi Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Şok açıklama

Uzman isim, "Boşverin altını-doları! Şimdiden onu ufak ufak alın" diye duyurdu! Öyle bir fırlayacak ki...

Dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonlar belli oldu! İphone kullananlar şaşkın…

Kılıçdaroğlu devreye girdi! Akbelen provokasyonunda yeşil katillerinden takiyye

Taksiyi taradılar! Şoför öldü, yolcular yaralandı

TMSF'den dev satış! İhale bedeli...

Seçimlerden önce göklere çıkartıyordu şimdi yerin dibine sokuyor! Kılıçdaroğlu gittiği her yerde halkın hedefinde olacak

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

Donald Trump'tan Joe Biden'a: APTAL O.. ÇOCUĞU ABD siyasetinde son durum
Gündem Kadın voleybol takımının şampiyonluğunda ortalığı ayağa kaldıranlar nerede? İşte altın kızlarımızın başarısı
Gündem

Kadın voleybol takımının şampiyonluğunda ortalığı ayağa kaldıranlar nerede? İşte altın kızlarımızın başarısı

Yeniakit Publisher
2023-07-30 19:32:00 -
Kadın voleybol takımının şampiyonluğunda ortalığı ayağa kaldıranlar nerede? İşte altın kızlarımızın başarısı

Aralarında eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'un da olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya şampiyonu olmasıyla ortalığı ayağa kaldıranlar, 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda da 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanan aralarında başörtülülerin de olduğu kızlarımızın başarısına sevinemediler.

3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türk gençleri, 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda da 1 altın ve 3 gümüş madalyayı hak ederek tarihi bir başarıya imza attı.

89 ülkeden 348 öğrencinin katıldığı 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı ile İsveç’in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda elde ettiğimiz başarı basında, sosyal medyada ve kamuoyunda yeterli ilgiyi görmedi.

Neredesiniz kadın hakkı çığırtkanları!

Aralarında eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'un da bulunduğu, bir oyundan ibaret voleybol turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya birincisi olmasından sonra inananları hedef alarak yaygara koparanların, genç kızlarımızın bilim yarışında elde ettiği gururlandıran başarısı karşısında sessizliğe bürünmesi, gerçek yüzlerini de ortaya çıkardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt umursamazlığı! Eşcinsel sapkın hala Milli Takım'da
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt umursamazlığı! Eşcinsel sapkın hala Milli Takım'da

Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt umursamazlığı! Eşcinsel sapkın hala Milli Takım'da

28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!
28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!

Gündem

28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Gündem

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23