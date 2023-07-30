Kadın voleybol takımının şampiyonluğunda ortalığı ayağa kaldıranlar nerede? İşte altın kızlarımızın başarısı

3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türk gençleri, 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda da 1 altın ve 3 gümüş madalyayı hak ederek tarihi bir başarıya imza attı.

89 ülkeden 348 öğrencinin katıldığı 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı ile İsveç’in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda elde ettiğimiz başarı basında, sosyal medyada ve kamuoyunda yeterli ilgiyi görmedi.

Neredesiniz kadın hakkı çığırtkanları!

Aralarında eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'un da bulunduğu, bir oyundan ibaret voleybol turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya birincisi olmasından sonra inananları hedef alarak yaygara koparanların, genç kızlarımızın bilim yarışında elde ettiği gururlandıran başarısı karşısında sessizliğe bürünmesi, gerçek yüzlerini de ortaya çıkardı.

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