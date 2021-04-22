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Siyaset Kadın sömürüsü yapan CHP’ye Bülent Turan’dan tokat gibi cevap!
Siyaset

Kadın sömürüsü yapan CHP’ye Bülent Turan’dan tokat gibi cevap!

Meclis’te yaptığı konuşmada kabinede yapılan değişiklik üzerinden sözü feshedilen İstanbul Sözleşmesine getiren CHP’li Özgür Özel, AK Parti’de kadın siyasetçi sayısının giderek azaldığını iddia etti. Özel’in iddiasına AK Partili Bülent Turan kadın kontenjanından seçilen CHP’li Mehmet Bekaroğlu örneğiyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:44:00 -
Kadın sömürüsü yapan CHP’ye Bülent Turan’dan tokat gibi cevap!

Kabine’de gerçekleştirilen değişiklikler Meclis’in de gündeminde. TBMM’de söz alan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 3 bakanlıkta yapılan görev değişikliğini diline doladı.

AK Parti’deki kadın siyasetçi sayısının giderek azaldığını iddia eden Özel, sözü İstanbul Sözleşmesi'ne getirdi. Özel “O mantık, bakan sayısını 2’den 1’e indirdi ve AK PARTİ’li kadın bakanları “Aile”ye sıkıştırdı. Yani Ticaret Bakanlığı yapıyorlardı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı yapıyorlardı; bu bakanlıklar erkeklere emanet edildi, kadına biçilen rol aileye hapsedildi ve tek kadın bakan “Aile”yle sınırlı kaldı. Üzülerek takip ediyoruz ki AK PARTİ İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye devam ediyor, o günde kalmadı; bunu da hatırlatmak isterim.” ifadelerini kullandı.

"Siz kadın kotasını Mehmet Bekaroğlu’na kullandınız"

Özel’in konuşması sonrası kürsüye çıkan AK Partili Bülent Turan, Özgür Özel’e kadın kontenjanından parti yönetimine giren Mehmet Bekaroğlu’na hatırlatarak göndermede bulundu. Turan “Değerli arkadaşlar, kadına değer bakan sayısıyla ölçülmez, kadına kıymet bakan sayısı aritmetiğiyle ölçülmez. Eğer böyle bir yarış açarsanız… Bir daha söylüyorum: Şu an CHP’nin kadın Meclis Başkan Vekili olmadığı gibi, kadın Grup Başkan Vekili olmadığı gibi daha ötesinde kadın vekil sayısının oranı yüzde 12, AK PARTİ’nin kadın vekil oranı yüzde 18 Sayın Başkan. Siz kadın kotasını Mehmet Bekaroğlu’na kullandınız, o yüzden kadınla ilgili konuşacak olan en son parti CHP’nin kendisidir. Kadınlarımız eşit olarak bizimle yarışmaya, beraber yol yürümeye hazırdırlar. Kadın sayısıyla kadının değeri ölçülmez Sayın Başkanım.” dedi.

"Önce aynaya bakın"

Turan, kendisine sataşan bir diğer CHP’li Burcu Köksal’a da “Siz niye Bakan olmuyorsunuz, niye Grup Başkan Vekili olmuyorsunuz, niye Meclis Başkan Vekili olmuyorsunuz? CHP’nin tüm Grup Başkan Vekilleri erkek, Meclis Başkan Vekili erkek; önce aynaya bakın, sonra laf yetiştirin.” şeklinde cevap verdi.

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Yorumlar

Deli İbo

CHP bünyesinde görev alacak kadın kotası, taciz ve tecavüz edebilecek efsafına uygun olanlardan seçildiğinden, CHP kotasınfa düşüs olabilir.
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