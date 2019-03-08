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Kadın satranççı sayısı 300 bini aştı

- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: "Kadın sporcu sayısını 304 bin 354, kadın hakem sayısını 2 bin 68, kadın antrenör sayısını 23 bin 480 ve kadın il temsilci sayısını 8’e yükselttik"- "Kadın yapamaz, kadın beceremez’ diyenlere kulağınızı tıkayın"- "Sayılar, rakamlar arttı, hedefler büyüdü, hayallerimiz çoğaldı"

08 Mart 2019 Cuma 12:22
Kadın satranççı sayısı 300 bini aştı


ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, kadınların üstesinden gelemeyeceği zorluğun, aşamayacağı engelin bulunmadığını söyledi.

Spor federasyonlarının 3 kadın başkanından biri olan Gülkız Tulay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın yapamaz, kadın beceremez’ diyenlere kulağınızı tıkayın." sözleriyle kadınlara seslendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun ilk kadın başkanı olarak 2012 yılında göreve başladığı bilgisini veren Tulay, "O zamandan bu zamana kadınlarımıza örnek olabildiysem ne mutlu bana." dedi.

"Kadın, isterse üstesinden gelemeyeceği zorluk, aşamayacağı engel yok." ifadesini kullanan Tulay, şöyle devam etti:

"Ben, öyle yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Göreve geldikten sonra daha fazla kadının satrançla tanışması için çok sayıda çalışmalar yaptık. Satranç ile hayatları değişen kadınları da görünce bu hedef doğrultusunda sonuna kadar gitmem gerektiğini bir kez daha anladım."


- "Hayallerimiz çoğaldı"


Federasyon olarak kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirten Gülkız Tulay, "Sayılar, rakamlar arttı, hedefler büyüdü, hayallerimiz çoğaldı." diye konuştu.

Satranç sporuyla kadınların daha güçlü ve daha umutlu olduğunu dile getiren Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 7 yılda yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla kadın sporcu sayısını 304 bin 354, kadın hakem sayısını 2 bin 68, kadın antrenör sayısını 23 bin 480 ve kadın il temsilci sayısını 8’e yükselttik. Kadınlarımızın gayreti, azmi ve inancıyla daha yapacağımız çok iş, kazanacağımız çok zafer var. Dünyayı yaşanabilir kılan ve güzelleştiren, fark yaratan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:22
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Gülkız Tulay
  3. Satranç
  4. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay

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