Kadın otobüs şoförüne dehşeti yaşattı: 'Çok korktum'

Isparta’da seyir halindeki halk otobüsünün önünü kesen bir aracın sürücüsü, kadın otobüs şoförüne saldırdı. Olay sırasında büyük panik yaşayan halk otobüsünün kadın şoförü, polis ekiplerinden yardım istedi.

O anlar otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansırken şoför, "Daha önce hiç böyle bir olay yaşamamıştım. Yolcularımın çığlıklarını duyunca çok korktum ve gerildim. Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm" dedi. Isparta’da yaşayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Pınar Koçaktok, emekliliğinin ardından çocukluk hayalini gerçekleştirerek halk otobüsü şoförlüğüne başladığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde elektrik-elektronik teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra, emekli olan Koçaktok, gerekli belgeleri alarak bir ay önce Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde çalışmaya başladığını belirtti. Ancak yol verme nedeniyle yaşanan tartışmanın kendisini derinden etkilediğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

Olayın Bahçelievler Mahallesi 102’nci Cadde’de meydana geldiğini anlatan kadın, sinyal vermediğini iddia eden bir sürücünün aracını otobüsünün önüne kırarak yolu kestiğini söyledi. Öfkeli sürücünün uzun süre ilerlemesini engelleyip trafiği durma noktasına getirdiğini kaydeden Koçaktok, şahsın kendisini otobüsten indirmeye çalışarak saldırıya teşebbüs ettiğini, bu sırada yolcuların panik içinde çığlık attığını aktardı. Koçaktok, yaşanan gerginlik üzerine polisi aradığını, sürücünün ise kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığını ifade etti. Olay anı otobüs kamerasına anbean yansıdı.