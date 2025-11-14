  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Yerel Kadın otobüs şoförüne dehşeti yaşattı: 'Çok korktum'
Yerel

Kadın otobüs şoförüne dehşeti yaşattı: 'Çok korktum'

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Isparta’da seyir halindeki halk otobüsünün önünü kesen sürücü, kadın otobüs şoförüne saldırmaya teşebbüs etti. Olay sırasında büyük panik yaşayan kadın şoför, polis ekiplerinden yardım istedi.

Isparta’da seyir halindeki halk otobüsünün önünü kesen bir aracın sürücüsü, kadın otobüs şoförüne saldırdı. Olay sırasında büyük panik yaşayan halk otobüsünün kadın şoförü, polis ekiplerinden yardım istedi.

O anlar otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansırken şoför, "Daha önce hiç böyle bir olay yaşamamıştım. Yolcularımın çığlıklarını duyunca çok korktum ve gerildim. Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm" dedi. Isparta’da yaşayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Pınar Koçaktok, emekliliğinin ardından çocukluk hayalini gerçekleştirerek halk otobüsü şoförlüğüne başladığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde elektrik-elektronik teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra, emekli olan Koçaktok, gerekli belgeleri alarak bir ay önce Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde çalışmaya başladığını belirtti. Ancak yol verme nedeniyle yaşanan tartışmanın kendisini derinden etkilediğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

Olayın Bahçelievler Mahallesi 102’nci Cadde’de meydana geldiğini anlatan kadın, sinyal vermediğini iddia eden bir sürücünün aracını otobüsünün önüne kırarak yolu kestiğini söyledi. Öfkeli sürücünün uzun süre ilerlemesini engelleyip trafiği durma noktasına getirdiğini kaydeden Koçaktok, şahsın kendisini otobüsten indirmeye çalışarak saldırıya teşebbüs ettiğini, bu sırada yolcuların panik içinde çığlık attığını aktardı. Koçaktok, yaşanan gerginlik üzerine polisi aradığını, sürücünün ise kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığını ifade etti. Olay anı otobüs kamerasına anbean yansıdı.

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber
Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Medya

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89

Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89

Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü
Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Yerel

Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23