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Yerel Kadın müşteri kasiyere saldırdı! Yakınları marketi basınca mahalle savaş alanına döndü
Yerel

Kadın müşteri kasiyere saldırdı! Yakınları marketi basınca mahalle savaş alanına döndü

Esenyurt'ta kart bakiyesi yetmeyen kadın müşteri, kasiyere saldırdı. Kadının yakınlarının da marketi basması üzerine ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 21:52:00 - 2023-01-15 22:00:21

Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Olay, Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1157 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Kadının yakınları kavgayı kızıştırdı

Kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek kavgaya müdahil oldu.

Kadının yakınları market önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalık ve öfkeli grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

2 kişi gözaltına alındı

Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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