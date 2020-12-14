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Aktüel Kadın muhtar kurduğu kooperatifle üretime destek veriyor
Aktüel

Kadın muhtar kurduğu kooperatifle üretime destek veriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:32:58 -
Kadın muhtar kurduğu kooperatifle üretime destek veriyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süer, kurduğu kooperatifle kadınların emeklerinin değerlendirilmesini sağlıyor.

Muhtar Süer'in kurduğu Fengere Kadıneli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ve yönetiminin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.

Boyalı Mahallesi'nde kooperatife ait binada kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünler, Ankara ve İzmir'deki anlaşmalı marketlerde satışa sunuluyor.

Süer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin şu an 15 kadın üyesi olduğunu söyledi.

Kadınların, Güdül leblebisi başta olmak üzere, tarhana, erişte, pekmez, sos, reçel ürettiklerini anlatan Süer, "Kadın üyelerimizle birlikte gerçekten özverili bir şekilde sosyal mesafe kuralına da uyarak üretim yapıp paketlemede bulunuyoruz. Yaz aylarında çok hummalı çalıştık. Şimdi yaptığımız ürünleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Marketim zinciri ile İzmir Halkın Bakkalı'na gönderiyoruz. Satışlarımız da oldukça iyi." diye konuştu.

Özellikle kış aylarında kadınların boş durmasının önüne geçerek, üretimde bulunmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Süer, şunları kaydetti:

"Üyelerimizle başladığımız çalışmalarda ilk olarak Güdül Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Yalçın'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk, Sayın Belediye Başkanı bize ambalaj desteği sağladı. Ürün talebinde bulunan firmalara ürünlerimizi paketleyerek gönderiyoruz. Halen Kooperatif olarak ürünlerimizin tanıtımına devam diyoruz. Üretim sayesinde kadınlarımızın az da olsa ellerine para geçer oldu. İleride daha da iyi olacak. Çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz."







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