Kadın motosikletçiler, finali Türkiye'de yapacak





ANKARA (AA) - Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı, ilk kez 8 Eylül'de Afyonkarahisar'da organize edilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte Afyonkarahisar'a verilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler yarışacak.

Beş ayaktan oluşacak şampiyonanın finali, Türkiye'de yapılacak. Diğer ayaklar ise Hollanda, Portekiz, Çekya ve İtalya'da gerçekleştirilecek.

Yarışta geçen senenin şampiyonu İtalyan kadın sporcu Kiara Fontanesi başta olmak üzere Hollandalı Nancy van de Ven, Alman Larissa Papenmeier, Danimarkalı Sara Andersen ve Belçikalı Amandine Verstappen de Afyonkarahisar'da mücadele edecek.

Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Yeni Zelanda'dan kadın yarışçıların mücadele edeceği şampiyonada, Türkiye'den Büşra Yılmaz ve Efnan Valimaki gibi kadın sporcular da piste çıkacak.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın programı şöyle:

31 Mart: Hollanda-Walkenswaard

19 Mayıs: Portekiz-Augeda



28 Temmuz: Çekya-Loket



18 Ağustos: İtalya-İmola



8 Eylül: Türkiye-Afyonkarahisar

