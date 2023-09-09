Kadın Milli Voleybol Takımı ile ilgili yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Kapak öyle değil, böyle olur

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı da olan Hasan Cemal’in Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu ile ilgili yaptığı "Cumhuriyet devrimi olmasaydı bu olmazdı, unutmayın" paylaşımını eleştirdi. "Biz bizeyiz ve bence boş yapıyorsun" ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Hasan Cemal, Meral Akşener'in Avrupa şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı kutlamasını "Cumhuriyet devrimi olmasaydı bu olmazdı, unutmayın" notuyla paylaşmış.

Bu söylediğini kanıtlayabilir misin hocam?

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Bize kadın spor takımlarının başarıları ile yönetim biçimleri arasındaki bağlantının resmini çizebilir misin mesela?

Sana göre İngiltere'deki, Norveç'teki, İspanya'daki kadın sporcuların "istenilen başarıyı" yakalayamamaların sebebi de krallıkla yönetilen ülkelerde yaşıyor olmaları mı?

İranlı kadın sporcuların son dönemlerdeki başarılarının sebebi de kralı devirip cumhuriyeti kuran Humeyni devrimi mi?

Kusura bakma ama ciddiyim, şaka yapmıyorum.

Zira gardırop Atatürkçülüğünün, darbelerle ülkeyi soyanlara, az gelişmişliğe mahkûm edenlere kılıf olduğunu sizlerden öğrendik desem yeridir. Seri halinde çıkardığın özeleştiri kitaplarını satır satır okuduk.

Dolayısıyla biz bizeyiz ve bence boş yapıyorsun.

Ama vasatlaşmanın, Uğur Dündar'ı aratmayan yazılar kaleme almanın bir sebebi olmalı mutlaka.

Umarım yine liberalliğin, özgürlükçülüğün geçer akçe olmadığını, yükselen dalgayı görüp yaptığın bir manevradan bahsediyoruzdur.

Yoksa, bir dönem Birikim'de, Radikal'de sivilliğin kitabını yazıp şimdilerde seçilmiş cumhurbaşkanına darbe imalarıyla parmak sallayacak seviyeye gelen Murat Belge gibi yaş durumundan kaynaklı bir katılaşmayla mı karşı karşıyayız?

Hani Aziz Nesin, "Yaşlandıkça sert yerlerim yumuşadı, yumuşak yerlerim sertleşti" diyordu ya, o hesap."